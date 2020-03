Yanina Wickmayer staat in kwartfinales in de Verenigde Staten

Yanina Wickmayer (WTA 153) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het 125K-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells.

In de derde ronde versloeg ze de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA 135) met 6-1 en 7-6 (8/6). De wedstrijd duurde 1 uur en 29 minuten.

Haar volgende opponente wordt het Amerikaanse derde reekshoofd Bernarda Pera (WTA 59) of de Japanse Misaki Doi (WTA 86).

Later op de dag komt Wickmayer nog een tweede keer in actie op het Californische hardcourt. Aan de zijde van de Australische Samantha Stosur speelt ze in de kwartfinales tegen het Amerikaanse paar Quinn Gleason en Jamie Loeb.