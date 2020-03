Tennistopper Andy Murray mikt op terugkeer in Miami na gedwongen pauze van drie maanden

De voormalige nummer 1 van de wereld Andy Murray hoopt eind maart op het ATP-toernooi in Miami zijn terugkeer te vieren.

De 32-jarige Brit, die de laatste tijd weer op de sukkel was met zijn heup, kwam niet meer in actie sinds de finaleweek van de Davis Cup, in november vorig jaar. Na een pauze van drie maanden, waarin hij onder meer de Australian Open moest missen, heeft de Brit de trainingen hernomen. Murray hoopt om op het toernooi in Miami, dat 25 maart start, met een wildcard zijn rentree te maken.

“Ik train om klaar te geraken voor Miami”, vertelde Murray in een fragment op Amazon Prime Video. “Ik heb mezelf de voorbije maanden op en top verzorgd waardoor de spieren rond mijn heup nu vlot functioneren. Het probleem was dat ik nog wat ritme tekort kwam. Ik heb tijd nodig om me weer thuis te voelen op de baan.”

Begin vorig jaar kondigde Murray vlak voor de Australian Open aan dat hij een punt zou zetten achter zijn carrière. Een ingrijpende heupoperatie gaf hem echter opnieuw hoop en in oktober won hij in Antwerpen zijn eerste ATP-toernooi sinds 2017. Murray won in zijn loopbaan drie grandslamtoernooien: tweemaal Wimbledon (2013 en 2016) en een keer de US Open (2012).