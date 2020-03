Sjeik Mohammed verantwoordelijk voor ontvoering en bedreiging gezin

Een Britse rechtbank heeft donderdag bevestigd dat de emir van Dubai, sjeik Mohammed Bin Rashid al-Maktoum, verantwoordelijk was voor de ontvoering van twee van zijn dochters. Hij werd ook verantwoordelijk geacht voor de bedreiging van zijn zesde echtgenote.

Het was zijn zesde echtgenote, Haya Bint al-Hussein, die in Groot-Brittannië een zaak had aangespannen tegen haar man. Ze deed dat nadat ze naar Londen was gevlucht met haar twee kinderen. Ze was Dubai ontvlucht uit vrees voor haar leven en beschuldigde haar man van ontvoering, gedwongen terugkeer, marteling en een intimidatiecampagne. De Britse High Court besliste donderdag dat die aantijgingen ‘gevestigde waarheid’ worden.

De zaak ging afgelopen zomervakantie van start en draaide rond het hoederecht van de kinderen. De rechtbank publiceerde een ‘Fact Finding Judgment’ in het voordeel van prinses Haya. Sjeik Mohammed had nog geprobeerd om die beslissing uit de openbaarheid te houden, maar dat is niet gelukt.

‘Ik kon niet deelnemen aan het proces omdat ik het hoofd van de regering ben’, liet sjeik Mohammed weten in een mededeling. ‘Daardoor werd een eenzijdig “fact finding judgement” uitgebracht, dat slechts één kant van het verhaal laat zien’, vindt hij. ‘Ik vraag dat de media de privacy van onze kinderen respecteert en hen niet stoort in hun leven in het Verenigd Koninkrijk.’

Ontvoering

Prinses Haya geloofde naar eigen zeggen lang Mohammeds versie van de feiten, namelijk dat ze gered waren en terug veilig bij hun families waren. Maar begin vorig jaar uitte ze haar bezorgdheden. Daarom beschuldigde ze hem van de ontvoering van twee dochters uit een eerder huwelijk. Het gaat om Shamsa (nu 38), die in 2000 het landgoed in het Britse Surrey ontvluchtte. Ze werd gevat in Cambridgeshire, en zou een slaapmiddel toegediend gekregen hebben. Vervolgens werd ze overgebracht naar Dubai, waar ze nog altijd in gevangenschap leeft. De politie van Cambridgheshire kreeg geen toegang tot Dubai om Shamsa’s ontvoering te onderzoeken.

Shamsa’s zus Latifa (34) probeerde in 2002 en 2018 te ontsnappen. Na de eerste poging bleef ze drie jaar opgesloten, en vandaag zit ze nog altijd in huisarrest na haar tweede ontsnappingspoging. In een video getuigde Latifa over ernstig fysiek misbruik, en het High Court beoordeelde die video als geloofwaardig.

Prinses Haya is een halfzus van de huidige koning van Jordanië en trouwde in 2004 met de emir. De zeventiger, een miljardair en sinds 2006 premier van de Verenigde Arabische Emiraten en eigenaar van de Godolphin-paardenrenstal, is vader van 23 kinderen bij meerdere vrouwen. Samen met Haya heeft hij een kind van 7 en een van 11.

Haya was een relatie begonnen met haar Britse bodyguard. In de weken daarop werd tweemaal een pistool op haar kussen gelegd, met een uitgeschakelde veiligheidspal. Een helikopter landde aan haar huis, mannen dreigden haar op te sluiten in een gevangenis in de woestijn.