De FIA heeft gereageerd op een open brief van zeven F1-teams die openheid eisen over een 'geheime schikking' tussen de FIA en Ferrari met betrekking tot de motor die Ferrari tijdens het F1-seizoen 2019 gebruikte. Het is maar de vraag of de overige teams vrede nemen met deze uitleg, want openheid geeft de FIA zeker en vast niet.

Vorig jaar werd er openlijk gespeculeerd dat Ferrari 'vals spel zou spelen' met haar 2019-motor. Bewijs daarvoor werd tijdens het seizoen nooit gevonden maar twee technische richtlijnen van de FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) zouden volgens sommigen een serieuze impact gehad hebben op de prestaties van de Ferrari-motor.

'Geheime' schikking

De FIA deed ook na het F1-seizoen nog een grondig onderzoek naar de werking van de Ferrari-krachtbron en vorig week vrijdag maakte de FIA vlak voor het einde van de laatste testdag bekend dat er een 'geheime schikking' met Ferrari werd getroffen.

Het was bijna letterlijk een 'bommetje' dat in de F1-paddock werd gegooid. De concurrerende teams zagen hun vermoedens van 'vals spel' bevestigd maar de details van de overeenkomst zijn enkel gekend door de FIA en Ferrari. Zeven F1-teams, alle teams die niet met een Ferrari-motor rijden, eisten in een gezamenlijke brief gericht aan de FIA openbaarheid en duidelijkheid over de schikking. De FIA kwam de voorbije dagen serieus onder druk te staan maar ze buigt niet.

"Onmogelijk om te bewijzen"

In een mededeling laat de FIA verstaan dat er na een uitgebreid onderzoek vermoedens zijn dat de Ferrari-motor niet altijd binnen de regels heeft geopereerd. Ferrari zou op dat vlak fel in het verweer zijn gegaan. De FIA was op dat vlak niet volledig tevreden maar het besloot dat verdere acties daarom niet zouden leiden tot een sluitend einde van de zaak. Dit onder andere omwille van "de complexiteit van de zaak alsook de materiële onmogelijkheid om onweerlegbaar bewijs van de inbreuk aan te kunnen leveren."

'Vertrouwelijke' schikking

De FIA zou vervolgens in het belang van de sport, alsook om een lange rechtszaak te vermijden, besloten hebben om een vertrouwelijke schikking te treffen. De FIA liet ook weten dat dit in overeenstemming is met artikel 4 van de Gerechtelijke en Tuchtrechtelijke Regels (JDR) van de FIA. Bovendien staat in deze regel ook de vertrouwelijkheid van de schikking vastgelegd.

Het is maar de vraag of de overige teams vrede nemen met deze uitleg, want openheid geeft de FIA zeker en vast niet. Het vermoeden van een doofpotoperatie blijft daardoor immers bestaan.

