Poetin en Erdogan bereiken staakt-het-vuren in Idlib

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan zijn het donderdag eens geraakt over een staakt-het-vuren voor de Syrische provincie Idlib. Dat zal donderdagavond om middernacht in werking treden, zo werd bekendgemaakt na een overleg tussen de presidenten in Moskou.

‘De situatie is zodanig verslechterd dat dit vraagt om een persoonlijke en directe conversatie’, zei Poetin bij het begin van het overleg met Erdogan. ‘De hele wereld heeft de ogen op ons gericht. De maatregelen en beslissingen die we zullen nemen, zullen de regio en onze twee landen rust brengen,’ antwoordde Erdogan.

Het Russische leger zal samen met het Turkse leger vanaf 15 maart samen patrouilleren op M4, een strategische autostrade in de provincie.

Idlib

Syrië voert sinds december een offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de Syrische provincie Idlib te heroveren. Dat leidde tot spanningen tussen Ankara en Moskou, omdat Turkije rebellengroepen steunt en Rusland de kant van Syrië kiest.

Turkije kondigde zondag nog een offensief aan tegen het regime van Bashar al-Assad in de regio Idlid. Daarbij werden twee vliegtuigen neergehaald en 19 Syrische soldaten gedood. De operatie, ‘Spring Shield’, kwam er na weken van escalaties. Vorige week nog zijn meer dan 30 Turkse soldaten gedood bij luchtaanvallen die Ankara aan het Syrische regime toeschreef.

Damascus voert sinds december een dodelijk offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de provincie Idlib te heroveren.

In 2018 werd al eens een staakt-het-vuren afgesloten, maar in april vorig jaar schoot het Syrische leger dat aan flarden. Het was de bedoeling dat het Turkse ­leger zich garant zou stellen voor de veiligheid van de drie miljoen burgers van de provincie, en dat de radicaal islamistische vleugel van de anti-Assad-rebellen ontwapend en ontbonden werden. Omdat Bashar al-Assad vond dat de ontwapingen niet opschoot, schond hij het verdrag.

Poetin besloot om het Syrische regime te blijven steunen. Dat was cruciale omdat het zwakke Syrische leger weinig kon uitrichten zonder de steun van Russische straaljagers, elitetroepen, instructeurs en huurlingen.

