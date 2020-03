CCC past niet alleen voor Tirreno-Adriatico maar ook voor Parijs-Nice: “Ontgoocheld in UCI”

Het CCC-team van Greg Van Avermaet neemt niet deel aan de Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Dat maakte de ploeg donderdagavond bekend. “We willen de gezondheid en veiligheid van de renners, staf en het algemene publiek beschermen”, klinkt het in een statement. “Ook willen we het risico aan blootstelling en de doorgifte van het virus vermijden, net zoals het risico op quarantaine.”

Ploegleider Valerio Piva maakte zich donderdagochtend al zorgen over de komende wedstrijden en stelde zich vragen over ziekte, quarantaine in het geval een renner ziek wordt van zijn of een ander team en welke maatregelen ASO en RCS zouden nemen in de komende koersen. Aanvankelijk wilde de ploeg met Van Avermaet naar Parijs-Nice reizen, maar nu raakte bekend dat het team zowel afziet van deelname aan de Tirreno-Adriatico als aan Parijs-Nice.

“Wielrennen is een unieke sport waarbij teams van de ene naar de andere stad reizen, telkens in verschillende hotels en waarbij we telkens in contact komen met het publiek in een omgeving die niet te controleren valt”, aldus teamdokter Max Testa. “De gezondheid van onze renners, personeel en het publiek is voor ons een prioriteit. In deze periode van het jaar worden heel wat renners ziek. Er is nog altijd geen gedetailleerd quarantaineplan, snelle test op het virus ... dus lopen we te veel risico. Er is te veel risico en daarom zeggen we af voor deze beide koersen.”

“Dit was zeker geen gemakkelijke beslissing”, aldus teammanager Jim Ochowicz. “Niet deelnemen aan Parijs-Nice en Tirreno, waarvan we verwachten dat die nog geannuleerd wordt. We handelen in het belang van onze renners en volgen alles op de voet. We drukken onze steun uit voor RCS en ASO, en we zijn ontgoocheld in de UCI die een gebrek aan leiding vertoont in deze moeilijke periode waarbij elk team op zichzelf moet terugvallen.”