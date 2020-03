Legendarische Amerikaanse doelman Tim Howard keert terug uit pensioen

Doelman Tim Howard (40) komt uit zijn pensioen terug en staat komend seizoen tussen de palen bij Memphis 901 FC. Dat heeft het Amerikaanse team, dat uitkomt in het USL Championship, het tweede niveau onder de Major League Soccer (MLS), laten weten.

Howard was de voorbije seizoenen aan de slag bij Colorado Rapids, maar hing daar afgelopen herfst, na het einde van het MLS-seizoen, zijn handschoenen aan de haak. Nu kiest hij toch weer voor een nieuw avontuur bij Memphis, waar hij ook sportdirecteur en aandeelhouder is.

“Sinds mijn pensioen in oktober groeide mijn obsessie voor voetbal alleen maar”, reageert de keeper. “Het verlangen om te winnen blijft me stimuleren, ik doe niets liever dan voetballen en bikkelen. Nu krijg ik de kans beide opnieuw te doen.”

Howard kwam in 2016 bij Colorado in de MLS terecht, na tien jaar in de Premier League bij Everton. Tussen 2003 en 2006 kwam hij in Engeland uit voor Manchester United. Howard startte zijn carrière in Amerika bij de New York/New Jersey Metrostars, het huidige New York Red Bulls. In 2002 werd hij uitgeroepen tot Doelman van het Jaar in de MLS, waarop Manchester United hem naar Europa haalde.

Bij de Amerikaanse nationale ploeg verzamelde hij meer dan honderd caps. De doelman gooide hoge ogen op het WK voetbal van Brazilië in 2014, waar hij het de Rode Duivels in de 1/8ste finales met enkele geweldige reddingen knap lastig maakte. België plaatste zich ondanks de zestien saves van Howard na verlengingen (2-1) voor de kwartfinales.