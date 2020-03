Covid-19 houdt wereldwijd 290 miljoen studenten thuis

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan sluiten verschillende overheden scholen en universiteiten. In totaal kunnen volgens Unesco 290,5 miljoen studenten wereldwijd niet naar school.

‘De wereldwijde schaal waarop scholen moeten sluiten door het nieuwe coronavirus is ongezien’, zegt Audrey Azoulay, directeur van Unesco. De organisatie zit op 10 maart samen met ministers van Onderwijs om informatie uit te wisselen over strategieën om de continuïteit van het onderwijs te kunnen garanderen.

China was het eerste land dat besliste om scholen te sluiten, twee weken later volgden 21 andere landen in drie verschillende continenten het voorbeeld. In dertien landen zijn alle scholen gesloten, in de overige gaat het om sluitingen in bepaalde regio’s. Als die landen overgaan tot een sluiting in het volledige land, dan zitten nog eens 180 miljoen leerlingen thuis.

‘De sluiting van scholen is voor veel redenen problematisch’, vindt Unesco. Daarom zet de organisatie in op programma’s voor afstandsonderwijs en e-learning.