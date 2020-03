Warren stapt uit race naar Witte Huis

Elizabeth Warren stapt uit de strijd om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, melden Amerikaanse media op basis van bronnen binnen haar kiescampagne.

Warren stond in oktober nog even bovenaan de peilingen voor de Democratische voorverkiezingen. Die positie volgde op een aantal uitstekende debatten, waarin ze Bernie Sanders leek te overtreffen als kandidaat van de linkervleugel. Ook The New York Times beveelde haar aan, samen met Amy Klobuchar. Maar tijdens de voorverkiezingen loste ze de verwachtingen niet in. Warren had het tijdens de campagne vooral lastig onafhankelijke kiezers en mannelijke kiezers - en dan vooral blanke mannen zonder voortgezette opleiding - achter zich te krijgen.

Na een teleurstellende Super Tuesday bleek eigenlijk vrijwel meteen dat Warren een streep onder de race kon trekken. Vooral het feit dat ze in haar thuisstaat Massachusetts pas derde eindigde, was een zwaar symbolisch verlies.

Woensdag klonk het daarom al binnen haar kiescampagne dat ze haar deelname aan de democratische voorverkiezingen zou 'herevalueren'. Donderdagmiddag volgde het nieuws dat ze er finaal een streep onder trok.

Aan ideeën had ze nochtans geen gebrek. Warren ontpopte zich tijdens de kiescampagne als 'de vrouw met een plan voor alles'. Als Harvardprofessor hielp ze nog de bankencrisis te bezweren. Daarna vroeg ex-president Barack Obama haar de politiek in te gaan. Haar slagzin? ‘I have a plan for that.’ Ze bleek ook een onvermoeibaar campagnebeest te zijn, die haar uitgewerkte plannen wist te presenteren met humor en zonder rond de pot te draaien.

Verkiesbaarheid

Toch bleef ze dus in de schaduw hangen van Joe Biden en Bernie Sanders, die tijdens Super Tuesday wel wisten te scoren. Volgens Reuters slaagde Warren er met haar uitgewerkte plannen niet in tegelijk progressieve kiezers af te snoepen van Sanders, en de meer gematigde aanhangers van Biden te overtuigen. Critici noemden enkele van haar voornemens, zoals een algemene gezondheidszorg, daarnaast 'onbetaalbaar'.

En dan was er nog de op voorhand onmogelijk te beantwoorden vraag die veel Democratische kiezers zich stellen, namelijk welke kandidaat het best geplaatst is om in november president Donald Trump te verslaan. Aanhangers van Warren zagen die vraagtekens rond haar zogenoemde 'verkiesbaarheid' als een verdoken manier om te stellen dat Amerikanen er gewoonweg nog niet klaar voor zijn om een vrouw naar het Witte Huis te sturen.