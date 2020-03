Hoe kwetsbaar zijn we voor het coronavirus op trein of bus?

In New York is de openbaarvervoersmaatschappij driftig aan het desinfecteren geslagen, nadat een man die dagelijks met de metro naar het werk ging, besmet bleek te zijn met het nieuwe coronavirus. Toch moeten pendelaars die met het openbaar vervoer gaan werken, zich niet meteen zorgen maken. ‘Na het afstappen de handen wassen is erg effectief.’