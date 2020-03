In de Australische stad Brisbane is woensdagnacht een truck met toiletpapier uitgebrand. Het nieuws haalde verschillende krantenkoppen in het land. Door de uitbraak van het coronavirus ontstond er een stormloop op toiletpapier, nadat het in Japan, Hongkong en Singapore gebeurde. De bestuurder van de truck kon op tijd ontsnappen aan de explosie die veroorzaakt werd door een mechanisch probleem.