De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg kwam donderdag op straat in Brussel om te protesteren. Dit naar aanleiding van de Milieuraad die op hetzelfde moment plaatsvond in het Europagebouw.

Woensdag publiceerden 34 jonge klimaatactivisten, onder wie ook Thunberg en De Wever, een open brief. Daarmee wilden ze duidelijk maken dat de nieuwe Europese klimaatwet een ‘capitulatie’ is voor de uitdagingen die de opwarming van de aarde vormt. Het voornemen om tegen 2050 tot een klimaatneutraal Europa te komen, is volgens hen niet meer dan een schijnoplossing van de Europese Commissie.

Thunberg heeft woensdag de parlementsleden van de milieucommissie van het Europees Parlement persoonlijk toegelicht bij de open brief die ze schreef.