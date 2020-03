Juryleden zien documentaire met opmerkelijke ‘bekentenis’ tijdens moordzaak miljardair

De Amerikaanse miljardair Robert Durst (76) staat terecht voor de moord op zijn vriendin Susan Berman. Hij werd in maart 2015 gearresteerd nadat hij in de documentaire ‘The Jinx’ een bekentenis had gemompeld.

Durst wordt beschuldigd van de moord op Susan Berman in 2000. Dat zou hij gedaan hebben om de moord op zijn ex-vrouw, die in 1982 verdween, te verdoezelen. Berman zou hem daarmee geholpen hebben.

Tijdens de eerste dag van het proces kregen de juryleden fragmenten van de documentaire The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst te zien. De excentrieke rijkeluiszoon werkte mee aan de documentaire. Tijdens een onbewaakt moment mompelde hij tijdens een plaspauze dat hij ze allemaal vermoord had. ‘Dit is het. Je bent erbij. Wat heb ik in godsnaam gedaan? Hen allemaal gedood, natuurlijk.’ Zijn opgespeld microfoontje stond nog aan.

Tijdens het openingsstatement kaartte de procureur aan dat Berman haar moordenaar kende. Ze opende vrijwillig de deur en stond met haar rug naar hem toe toen ze vermoord werd. Hij wees erop dat de vrouw haar moordenaar vertrouwde.

Robert Durst pleit onschuldig en kan de levenslang krijgen als hij veroordeeld wordt. Het proces zal waarschijnlijk vijf maanden duren.

Het is niet de eerste keer dat Durst voor de rechtbank staat. In 2001 werd hij vrijgesproken voor de moord op zijn buurman Morris Black. Hij kon toen de jury overtuigen dat hij uit zelfverdediging handelde.