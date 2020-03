Poetin en Erdogan voeren dialoog in Moskou over Idlib

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan zijn donderdag gestart met hun onderhandelingen over de spanningen in het Syrische Idlib.

‘De situatie in Idlib is zodanig verslechterd dat dit vraagt dat we een persoonlijke en directe conversatie hebben’, zei Poetin bij het begin van het overleg in Moskou. ‘Onze ontmoeting hier voor onderhandelingen over Idlib is heel belangrijk’, klonk het bij Erdogan. ‘De hele wereld heeft de ogen op ons gericht. De gepaste maatregelen en beslissingen die we hier zullen nemen, zullen de regio en onze twee landen tot rust doen komen.’

De betrekkingen tussen Ankara en Moskou zijn verslechterd de afgelopen weken vanwege de situatie in Syrië. Zondag kondigde Turkije een offensief aan tegen het regime van Bashar al-Assad in de regio Idlib. Daarbij zijn twee vliegtuigen neergehaald en 19 Syrische soldaten gedood. De operatie, ‘Spring Shield’, is gelanceerd na weken van escalaties. Vorige week nog zijn meer dan 30 Turkse soldaten gedood bij luchtaanvallen die Ankara aan het Syrische regime toeschreef.

Damascus voert sinds december een dodelijk offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de provincie Idlib te heroveren. Het offensief leidde tot spanningen tussen Ankara en Moskou. Turkije steunt enkele rebellengroepen en Rusland steunt Damascus, maar toch hadden beide landen hun samenwerking rond Syrië de afgelopen jaren opgevoerd. In 2018 ­ondertekende de Turkse president in het Russische Sotsji samen met zijn Russische collega, Vladimir Poetin, een staakt-het-vuren over Idlib.