Nasa gaat in zee met Franse designer Philippe Starck

Wanneer het internationaal ruimtestation ISS binnenkort de eerste ruimtetoeristen over de vloer krijgt, zullen die kunnen verblijven in een designomgeving, met dank aan de Franse designer Philippe Starck.

Nasa stelt vanaf 2024 het internationaal ruimtestation ISS open voor andere astronauten en voor ruimtetoeristen met veel geld. Maar dan moet je die ook ergens kunnen ontvangen natuurlijk. De ruimtevaartorganisatie heeft daarom Axiom Space geëngageerd om modules te ontwerpen die aan het ISS kunnen worden toegevoegd als een cluster.

Het interieur werd overgelaten aan de Franse designer Philippe Starck, bij het grote publiek bekend geworden met zijn elegante citroenpers voor Alessi en de transparante stoelen voor Kartell. Zijn laatste veelbesproken ontwerp was een luxejacht voor wijlen Apple-topman Steve Jobs, en dankzij Nasa mag de inmiddels 71-jarige Starck opnieuw ongekende paden verkennen, in de ruimte dan nog wel.

In het ontwerp van Starck worden de eivormige modules uitgerust met lichtgekleurde, gestoffeerde wanden waarin touchscreens en ledverlichting zitten ingewerkt, maar ook handgrepen zodat bezoekers makkelijker kunnen navigeren. Starck bleef zich ook heel bewust van de unieke locatie, en zorgde voor grote ramen om in de ruimte te staren of naar de aarde te kijken.

‘Het was ons doel om niet zomaar het leven op aarde te kopiëren, maar om de best mogelijke omgeving te creëren voor mensen in dit onmetelijk territorium’, vertelt Starck aan Architectural Digest. ‘Door het gebrek aan zwaartekracht biedt het leven in de ruimte vrijheid in alle richtingen. Er is geen sprake van horizontaal of verticaal, zelfs niet van diagonaal. Het is tegelijk een moeilijke plaats, maar ook eentje die een oneindigheid aan oplossingen biedt.’

De constructie van de eerste modules gaat volgend jaar van start.