27 nieuwe besmettingen in België, grootste stijging sinds uitbraak

De tests uitgevoerd op 4 maart hebben 27 nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus aan het licht gebracht. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om 16 patiënten die wonen in Vlaanderen, 2 in Brussel en 9 in Wallonië.

Het totaal aantal gedetecteerde besmettingen staat nu op 50 in België. Dit is de grootste stijging van het aantal nieuwe gevallen sinds de uitbraak zondag. ‘De meeste van hen (de 27 nieuwe gevallen, red.) waren net terug van vakantie in Italië met milde symptomen, zoals infecties van de bovenste luchtwegen. De patiënten zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld.’

We verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen’, zegt de overheidsdienst in een persbericht.

‘De aanleiding is duidelijk de terugkeer uit Italië na de krokusvakantie’, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. ‘Het gaat wel om een ruimere regio dan de 11 dorpen die Italië oorspronkelijk had afgebakend. De skigebieden liggen ongeveer 250 kilometer verder. Maar de link met Italië is wel heel duidelijk.’

Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk coronacomité, bevestigt dat het einde van de krokusvakantie en de terugkeer uit de skigebieden het gestegen aantal nieuwe besmettingen verklaart. ‘Het gros van de patiënten in ons land heeft een rechtstreekse link met een risicogebied, bijvoorbeeld een skivakantie in Italië. Het aantal secundaire besmettingen in België is nog steeds zeer beperkt.’