Wielerwedstrijd Strade Bianche gaat zaterdag niet door

De Italiaanse wielerwedstrijd Strade Bianche wordt zaterdag niet gereden vanwege het nieuwe coronavirus. Dat heeft organisator RCS aan alle deelnemende ploegen gemeld.

‘Tot 3 april vinden er alleen sportevenementen achter gesloten deuren plaats’, liet de Italiaanse regering donderdag al weten. Het was de officieuze doodsteek voor de Strade Bianche, maar op officieel bericht van de organisatie zelf was het wachten tot vrijdagmiddag. Toen kregen de ploegen de beslissende mail van organistor RCS: geen Strade, zowel bij de dames als bij de heren.

De Strade is niet de enige koers die de komende weken in Italië gepland staat: GP Industria & Artigianato (8 maart), Popolarissima (15 maart), Tirreno-Adriatico (11-17 maart), Milaan-Sanremo (21 maart), Trofeo Alfredo Binda (22 maart, vrouwen), Settimana Internazionale Coppe e Bartali (25-29 maart) en de Ronde van Sicilië (1-4 april). De kans dat die koersen doorgaan, is minimaal.