In de Nederlandse provincie Groningen zijn vorige week de werken gestart voor de Blauwe Loper, een 800 meter lange brug voor fietsers en wandelaars.

De Blauwe Loper is een brug voor fietsers en voetgangers die het centrum van de Nederlandse stad Winschoten met Blauwestad moet verbinden, nu nog gescheiden door de A7 en het Oldambtmeer.

De plannen werden drie jaar geleden al voorgesteld, vorige week gingen de constructiewerken eindelijk van start. De provincie Groningen hoopt dat de brug voor het einde van het jaar in gebruik kan worden genomen.

De brug zal in totaal 800 meter lang zijn, waardoor het de titel van langste fietsbrug van Europa kan claimen. Het bouwwerk, een ontwerp van Nol Molenaar, zal fietsers en wandelaars niet alleen vervoeren over het verkeer op de A7, maar ook over het water van het Winschoterdiep en het Oldambtmeer. De brug zal op elk punt minimaal 3,5 meter breed zijn.

De Blauwe Loper moet tot slot ook een duurzame brug worden. De projectontwikkelaars kozen daarom voor een volledig houten constructie, en gebruiken gecertificeerd hout uit Gabon. De totale kostprijs wordt geraamd op 6,5 miljoen euro.