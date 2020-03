Deze opmerkelijke video toont de geboorte van een drievingerige luiaard in La Fortuna, Costa Rica. Het komt zelden voor dat iemand de geboorte van een luiaard in het wild kan meemaken. De bevalling leek bijna fout af te lopen, maar de moeder had de situatie duidelijk onder controle.

Luiaards zijn schuwe dieren die meestal op één plaats blijven en zich bijna altijd verschuilen in de toppen van bomen. Deze soort is in het wild ook moeilijker te spotten dan de aan hun verwante tweevingerige luiaards.