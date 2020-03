Na Japan, Hongkong en Singapore is er nu ook in Australië een stormloop op toiletpapier ontstaan. Het heeft alles te maken met kuddegedrag.

In Australië heeft de supermarkt Woolworths een limiet gezet op de hoeveelheid toiletpapier die mag worden gekocht. Sinds gisteren mag iedere persoon maar vier pakken wc-papier aankopen. Andere grote winkels volgen intussen het voorbeeld en limiteren de aankoop.

‘De maatregel werd ingevoerd om de producenten de tijd te geven om de productie te verhogen’, verklaarde Woolworths in een statement.

Ook andere producten zoals zeep, melk en rijst worden gelimiteerd. Alle andere producten zijn beschikbaar zoals normaal.

De stormloop is veroorzaakt door de sociale media. Naar aanleiding van het coronavirus heerst er een hamsterdrang. Filmpjes en foto’s circuleren online met lege rekken en volle winkelkarren. Op twitter circuleert de hashtag #toiletpapergate en #toiletpapercrisis.

The world’s gone mad! 3 supermarkets - no toilet roll! Last I heard #coronavirus causes a flu-like illness not wild, explosive diarrhoea! ??Scored possibly the last pack in the whole of Brisbane! Might put it on eBay! ?? #panicbuying #coronavirusaustralia #toiletpaper pic.twitter.com/rDUQ4Avv1B — Anne Stubbs (@annestubbs) March 3, 2020

Jana Bowden, hoogleraar marketing aan de Macquarie University (Australië), probeert het fenomeen te verklaren. ‘We hebben een zeer goede voorraad, met een fabrikant in Zuid-Australië.’ De hoogleraar benadrukt tegenover ABC dat er geen reden is tot paniek. Ze schrijft het huidige fenomeen toe aan kuddegedrag. ‘We merkten dit toen de mondmaskers uit voorraad begonnen te raken. Hetzelfde gebeurt nu met toiletpapier. Het is het idee dat als je niets koopt, je de kans mist om dat product aan te schaffen en dat die mogelijkheid zich misschien niet meer zal voordoen.’

Het land staat niet alleen. In Japan, Hongkong en Singapore gebeurde al eerder hetzelfde. In Japan begon het hamsteren nadat een gerucht de ronde deed dat het toiletpapier uitverkocht was in de supermarkten in Tokio. Het grootste deel van het toiletpapier wordt binnenlands geproduceerd. Slechts een klein deel komt uit China. ‘Binnenlandse papierbedrijven hebben voldoende in voorraad’, zegt Kazuhiro Goda, hoofd van een unie van verschillende papierproducenten. ‘Als consumenten meer kopen dan normaal, zal er tijdelijk een tekort zijn.’

Dit wordt ook bevestigd door Dr. Mortimer van Queensland University of Technology (Australië). Boodschappen worden normaal volgens hem gekocht wanneer de voorraad thuis op is. Supermarkten die maar twee tot vier weken stock hebben, kunnen dit soort hamstergedrag niet aan. Het is volgens hem heel normaal dat de rekken leeg zijn, de winkels hebben tijd nodig om hun voorraad aan te vullen.