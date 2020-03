In basisschool de Wijnberg in Wevelgem heeft een leerkracht het coronavirus opgelopen. Ook een gezin van zeven dat was gaan skiën in Italië, is besmet.

De leerkracht van de lagere school is tijdens de krokusvakantie op reis geweest naar een getroffen gebied. Ze is maandag gaan werken. Ook woensdagochtend was ze aan de slag in het vijfde leerjaar. De ...