Belgische Amaya Coppens krijgt prijs van Melania Trump: ‘Meer dan een persoonlijke prijs’

‘Het meisje met de eeuwige glimlach’ wordt de Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens (25) genoemd. Omdat ze ondanks langdurige opsluiting en hongerstakingen niet wil zwichten in de strijd tegen het dictatoriale regime van president Daniel Ortega. Voor die inzet werd ze woensdag beloond in het Witte Huis.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Amaya Coppens gisteren verkozen tot International Woman of Courage. Samen met elf andere moedige vrouwen kreeg ze daarvoor in Washington een prijs uitgereikt van de Amerikaanse First Lady Melania Trump. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan vrouwen over heel de wereld die blijk gaven van leiderschap, moed, vindingrijkheid en bereidheid om zich op te offeren voor anderen.

Amaya Coppens nam de trofee met haar brede glimlach in handen. ‘Dit is meer dan een persoonlijke prijs’, reageerde ze in een video op Twitter. ‘Dit is vooral een erkenning voor de strijd van het Nicaraguaanse volk dat, ondanks de repressie, manieren blijft vinden om weerstand te bieden tegen het regime. Vrijheid voor alle politieke gevangenen! Vrijheid en rechtvaardigheid voor Nicaragua!’

Gracias a todos y todas por las felicitaciones, éste premio es un reconocimiento a la lucha Nicaragüense.

Libertad para las presas y presos políticos!

Libertad y justicia para Nicaragua! #IWOC2020 #WomenofCourage #NicaraguaLibre pic.twitter.com/ndKKbVYeO0 — Amaya Coppens (@amaya_coppens) March 4, 2020

Gefolterd in gevangenis

Amaya Coppens kwam als studentenleider in Nicaragua in het vizier van de autoriteiten omdat ze het boegbeeld werd van protesten tegen de hervorming van de sociale zekerheid. President Ortega reageerde met een ongeziene repressie. De jonge vrouw met Belgische roots werd langdurig opgesloten in de gevangenis. Daar was sprake van foltering en Amaya Coppens ging dus ook een tijd in hongerstaking. Na een korte vrijlating werd ze eind vorig jaar opnieuw hardhandig gearresteerd. Toen ze nadien weer vrijkwam, getuigde ze dat de intimidaties tegen haar en haar familie bleven duren. ‘In Nicaragua is niemand veilig of vrij’, zei ze. ‘We kunnen dus niet stoppen met onze strijd tot iedereen weer vrij is en tot wij onze mensenrechten terug hebben. Ik voel me daar persoonlijk verantwoordelijk voor.’

De Spaanse krant El Pais bekroonde haar begin dit jaar al tot meest markante Latijns-Amerikaanse persoonlijkheid van 2019.

Amaya Eva Coppens is geboren in Brussel en groeide op in Louvain-la-Neuve. Haar vader is een Belg, haar moeder komt uit Nicaragua. Als kind woonde ze lang in Afrika en ze haalde een internationaal diploma in China. Ondertussen woont ze al enkele jaren in Nicaragua, waar ze haar tijd verdeelt tussen haar studies geneeskunde en de revolutionaire studentenbeweging.