Na miljoenenboete en afgepakt paspoort: Ronaldinho nu ook vastgehouden in Paraguay

Het gaat niet al te best met Ronaldinho. De gewezen superster kwam al in aanvaring met het eigen Braziliaanse gerecht en heeft nu ook problemen in buurland Paraguay. Ronaldinho kreeg er huisarrest nadat bleek dat hij met een vals - nota bene Paraguayaans - paspoort het land was binnengekomen.

Ronaldinho en zijn broer Roberto werden geconfronteerd met de politie in de Resort Yacht & Golf Club Paraguayo, zo bevestigde de Paraguayaanse Minister van Binnenlandse Zaken. Volgens de krant La Nacion zouden de twee het land zijn binnengeraakt met valse paspoorten. Het feit dat ze de Paraguayaanse nationaliteit bevatten, gaf het nogal makkelijk weg. In afwachting van wat er verder moet gebeuren blijven beide heren voorlopig vastgehouden worden in de golfclub.

Deze Wilmondes Sousa werd al gearresteerd op verdenking van productie van de valse paspoorten. Foto: EPA-EFE

Gezicht van toerisme

Het gaat al een paar jaar minder voor de gewezen ster van FC Barcelona. Zo werd Ronaldinho in 2018 nog veroordeeld tot een miljoenenboete na illegale bouwwerken in Braziliaans beschermd natuurgebied. Toen bleek dat hij die boete niet kon betalen, nam de overheid zijn paspoort af. Sinds september vorig jaar is hij wel het gezicht van het Braziliaanse toerisme. Dat hij zelf het land - door gebrek aan een paspoort - niet vrijwillig kan verlaten, maakt het geheel niet minder ironisch.