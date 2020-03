Vlaams rusthuis afgesloten voor bezoekers: ‘Begrijpelijk, maar niet gepast’

Het woon-zorgcentrum Eyckenborch in het dorpscentrum van Gooik sluit preventief de deuren voor bezoekers. De directie nam deze maatregel nadat een medewerker onrechtstreeks in contact is gekomen met iemand die mogelijk besmet is met het coronavirus. ‘We willen geen enkel risico lopen’, klinkt het. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt de maatregel overdreven.

De directie van het woon-zorgcentrum Eyckenborch laat weten dat bezoekers tot zeker dinsdag 10 maart geweerd worden uit het rusthuis.

‘Een medewerker van ons woon-zorgcentrum meldde ons dat hij mogelijk onrechtstreeks in contact is geweest met iemand die momenteel getest wordt op corona. Het gaat om de vrouw van de man die contact had met deze persoon’, zegt Jannes Verheyden, woordvoerder van de rusthuizengroep Armonea.

‘Omdat corona zeer besmettelijk is, hebben we echter geen risico willen nemen. De man werd meteen thuis in vrijwillige quarantaine gezet. Voor alle duidelijkheid: er is geen bevestigde besmetting van corona. En er zijn ook geen merkbare symptomen aanwezig bij ons personeel of bij bewoners. Het gaat louter om een preventieve maatregel. Familie hoeft zich dan ook niet ongerust te maken’, aldus Jannes Verheyden. ‘We willen enkel onze bewoners en onze medewerkers beschermen.’

Geen lockdown

‘Een lockdown van Eyckenborch zou ik het zeker niet noemen. Er is de familie enkel gevraagd om bezoek uit te stellen. Het personeel gaat naar huis na hun shift en komt de volgende dag gewoon terug. Wel werken ze vanaf nu met mondmaskers voor de veiligheid. Ook de leveringen gebeuren zoals anders’, besluit Jasper Verheyden.

Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt men het weren van bezoekers ‘vrij drastisch’.

‘We begrijpen de reflex, het gaat om een kwetsbare groep’, reageert Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid in het Radio 1-programma De Ochtend. ‘Maar we vinden het geen gepast maatregel, zelfs moest een bewoner of werknemer positief hebben getest. Bezoek is extreem belangrijk voor de bewoners. Je een woon-zorgcentrum niet hermetisch afsluiten van de buitenwereld.’

De Vlaamse woon-zorgcentra hebben richtlijnen ontvangen over hoe ze moeten omgaan met het virus. ‘Hoe zorg je voor een goede handhygiëne, wanneer moeten handschoenen gedragen worden, welke symptomen zijn belangrijk op te merken, enzovoort. Die zijn ongeveer dezelfde als bij de griep’, zei Moonens eerder. ‘Voorlopig moeten we de situatie goed in de gaten houden. We zitten ook nog maar aan fase 2. Als de situatie in ons land verergert, moeten we eventueel wel overwegen woon-zorgcentra te isoleren.’