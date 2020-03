Bijzondere kwal door stormweer aangespoeld in Raversijde

In Raversijde is een Portugees Oorlogsschip, een soort kwal, aangespoeld op het strand.

Nathalie Colpaert deed vorig weekend op het strand in Raversijde een heel opvallende ontdekking. Ze trof er een Portugees Oorlogsschip aan, een kwal die normaal alleen in warmere zeeën leeft.

‘Het is geen echte kwal, maar een kolonie van individuele poliepen. Ze drijft op het zeeoppervlak door middel van een met lucht gevulde vlotter en is uitgerust met zeer stekende tentakels die tot wel veertig meter lang kunnen worden’, zegt Colpaert.

‘De kwal komt normaal gezien voor in warme wateren, maar is vorig jaar al gespot voor de kusten van Mallorca en Ibiza. Ook zijn er meldingen van in Groot-Brittannië en Frankrijk. Dankzij de stormen is deze eerste melding voor België een feit. Blijkbaar is hij ooit in 1912 nog eens gespot voor de kust van Knokke.’