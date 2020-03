Roeselare verliest heenwedstrijd kwartfinales Champions League volley kansloos tegen Civitanova

Roeselare heeft woensdag de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League volleybal voor mannenteams tegen het Italiaanse Civitanova verloren. De West-Vlamingen gingen in eigen zaal kansloos met 0-3 (29-31, 14-25 en 16-25) de boot in.

De return volgt volgende woensdag (11 maart) in Italië. Als Roeselare het alsnog haalt, wacht in de halve finales het Italiaanse Trentino of de Polen van Jastrzebski Wegiel.

Roeselare sloot eerder in de Champions League zijn poule knap als tweede af, achter de ongenaakbare leider Kedzierzyn-Kozle uit Polen maar voor het Duitse Friedrichshafen en Servische Novi Sad.

Civitanova rekende in Roeselare op onze landgenoot Stijn D’Hulst, ex-speler van Roeselare. Sinds vorig seizoen is hij bij Civitanova, titelverdediger in de Champions League, aan de slag. Na Roeselare passeerde hij eerst nog bij het Duitse Düren.