Versoepeling abortus komt volgende week in de Kamer

De Conferentie van voorzitters – de vergadering van alle fractieleiders – heeft gisteren besloten om het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt, volgende week donderdag in de plenaire Kamer te bespreken.

De Conferentie had er ook voor ­kunnen kiezen om het wetsvoorstel opnieuw naar de bevoegde commissie te sturen, maar dat gebeurt meestal niet na een positief advies van de Raad van State. Ter herinnering: het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet, verlengt de periode waarbinnen zwangerschaps­onderbreking mogelijk is van 12 naar 18 weken en perkt de reflectietijd van 6 dagen in tot 48 uur.

De plenaire behandeling wil nog lang niet zeggen dat het ­op donderdag 12 maart wordt gestemd. ‘We zullen ons met alle mogelijke parlementaire middelen blijven verzetten’, zegt CD&V-fractie­leider Servais Verherstraeten. Zijn partij is samen met de N-VA en Vlaams Belang tegen en vindt dat dit dossier in de volgende ­regering moet worden besproken.

CD&V zal wellicht een amendement neerleggen bij het wetsvoorstel en daarover dan advies vragen bij de Raad van State. Dat advies moet worden toegekend zodra een derde van de 150 parlementsleden dat steunt. Daarmee wordt opnieuw tijd gewonnen. Die carrousel kan trouwens verschillende keren worden herhaald.