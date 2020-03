Alison Van Uytvanck in kwartfinales WTA Lyon, wel out in dubbel met vriendin Greet Minnen

Alison Van Uytvanck (WTA 62) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Franse Lyon. Met vriendin Greet Minnen is ze wel uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel.

De 25-jarige Van Uytvanck, het vijfde reekshoofd, zette in de tweede ronde haar Bulgaarse leeftijdsgenote Viktoriya Tomova (WTA 143) opzij. Het werd 3-6, 6-4 en 7-6 (7/2) in hun eerste onderlinge duel. De wedstrijd duurde twee uur en twintig minuten.

Van Uytvanck stond 4-1 voor in de beslissende set maar gaf die voorsprong, na een medische time-out van haar concurrente, uit handen. In de tiebreak kwam Van Uytvanck 6-0 voor en ze maakte het alsnog uit bij haar derde matchbal.

“Ik ben niet al te best aan de wedstrijd begonnen en mijn energie was niet top tijdens de hele wedstrijd”, reageerde de Grimbergse. “Voor een meisje van haar niveau vond ik wel dat ze heel goed speelde. Maar ik ben blijven vechten en zoeken naar een manier om mij erdoor te knokken. Uiteindelijk draaide de wedstrijd in mijn voordeel uit. Ik ben heel blij dat ik in de kwartfinales sta. Wat het verschil maakte? Drie punten, op het einde”, lachte ze. “Zowel zij als ik konden het verschil niet maken met de opslag of de return dus moest ik agressief zijn tijdens de rally’s, maar dat was niet vanzelfsprekend. Het is trouwens mijn strijdlust waar ik vandaag het meest tevreden over ben.”

In de kwartfinales wacht Ysaline Bonaventure (WTA 122) of de Française Caroline Garcia (WTA 46), het derde reekshoofd. Die treffen elkaar woensdagavond. Garcia schakelde in de eerste ronde Greet Minnen (WTA 103) uit, de vriendin van Van Uytvanck.

“Garcia is de favoriete”, zegt Van Uytvanck. “Maar je moet Ysa niet onderschatten. Als ze in vorm is, kan ze de bal uitstekend raken. Ik ben nieuwsgierig. Voor hetzelfde geld stond Greet daar, want het scheelde maar enkele punten tegen Garcia.”

Alison Van Uytvanck is met Greet Minnen wel uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Franse Lyon. Het duo verloor woensdag van de Nederlanders Lesley Pattinama Kerkhove en Bibiane Schoofs. Het werd 7-6 (7/4) en 6-4 na een uur en 27 minuten tennis.