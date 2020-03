Dominique Leroy binnenkort verhoord door de politie

Het onderzoek naar mogelijke handel met voorkennis door de voormalige ceo van Proximus, Dominique Leroy, zit in een eindfase. Ze wordt binnenkort ondervraagd, daarna beslist de onderzoeksrechter over een eventuele inverdenkingstelling.

In september vorig jaar, net één dag voor het vertrek van Leroy bij Proximus, viel het gerecht binnen bij haar thuis en in haar kantoor. Speurders zochten er naar aanwijzingen voor mogelijke handel met voorkennis in aandelen van Proximus.

Leroy was van plan om van Proximus over te stappen naar het Nederlandse telecombedrijf KPN, dat nieuws raakte op 5 september bekend. Maar ruim een maand voor de aankondiging van haar vertrek, verkocht Leroy een aandelenpakket ter waarde van 285.000 euro. De vraag is of op dat moment haar overstap naar KPN al in kannen en kruiken was en Leroy dus wist dat ze Proximus zou verlaten, met een mogelijke koersdaling tot gevolg.

Ook onderzoek door beurswaakhond

De beurswaakhond FSMA opende als eerste een onderzoek naar die aandelentransactie van Leroy, waarin ze een administratieve boete riskeert. Maar ook het Brusselse gerecht nam Leroy in het vizier, wat strafrechtelijke gevolgen kan hebben. De Standaard vernam dat dit gerechtelijk onderzoek ‘bijna afgelopen is’. ‘Mevrouw Leroy zal de komende weken verhoord worden door de politiediensten. Wat betreft haar inbeschuldigingstelling zal de beslissing daarover in een latere fase door de onderzoeksrechter worden genomen’, meldt het Brussels parket.

Door dat gerechtelijk onderzoek greep Leroy wel naast de baan bij KPN. De ‘duur van de procedures is onduidelijk en onvoorspelbaar’, vond KPN. Daarom werd besloten op zoek te gaan naar een andere ceo. Leroy is intussen aan de slag als consultant. Zelf heeft ze altijd ontkend dat er sprake was van voorkennis bij de aandelenverkoop.