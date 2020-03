De dood van een geel hesje. Met dit verhaal werd De Standaard-journalist Filip Rogiers bekroond als één van de Meestervertellers van 2019

‘Met God, vaderland of vakbond liet hij zich niet in. Maar boos was hij wel. Genoeg was genoeg.’ Zo begon een jaar geleden een verhaal in dSWeekblad, dat vandaag bekroond wordt.

Het verhaal is dat van Roger Borlez, een man van 49 die op 11 januari 2019 onder een vrachtwagen belandde. Hij voerde actie en sneuvelde in het harnas - een geel hesje. Journalist Filip Rogiers maakte een portret van Borlez, en wordt daarmee vanavond in Amsterdam bekroond als als één van de tien Meestervertellers van 2019 uit Nederland en Vlaanderen. Dat is een onderscheiding die wordt uitgereikt door de redactie van de Stichting Verhalende Journalistiek. In deze speciale editie van dSAudio leest Filip Rogiers zijn bekroonde artikel voor.

Credits

Journalist Filip Rogiers | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Anna Korterink | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

