Geen Wout van Aert in Strade Bianche door forfait ploeg, topploeg Mitchelton-Scott schrapt alle koersen tot 22 maart

Jumbo-Visma heeft beslist om niet naar Italië af te reizen. Het coronavirus boezemt te veel angst in. Dat betekent geen Strade Bianche voor Wout van Aert, de laatste twee edities telkens als derde finishte. Ook Education First, de ploeg van landgenoten Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire, heeft officieel gevraagd om niet te hoeven deelnemen aan het Italiaanse drieluik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Mitchelton-Scott gaat nog ene stap verder en rijdt geen enkele koers tot 22 maart.

Jumbo-Visma liet via een tweet weten niet naar Italië af te zullen zakken. Noord-Italië is de zwaarst getroffen regio in Europa door het coronavirus.

“Deze beslissing is genomen op medisch advies, de aanbeveling van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken en ook op basis van sportieve en praktische redenen”, schrijft het team op haar website. “De kans is groot dat die beslissing ook zal genomen worden voor de andere Italiaanse koersen in maart. Intussen wachten we ook op een bericht van de Italiaanse overheid.”

“We denken verder dan de koersen van dit weekend”

“We weten dat elk team dat naar Italië afreist, wellicht zal verboden worden om te koersen in een ander land. We denken verder dan de koersen van dit weekend, aan het redden van een gans seizoen, niet een handvol koersen”, klinkt het in een gezamenlijk bericht van verschillende ploegen, waaronder Jumbo-Visma. “Wij staan in nauw contact met de UCI die ook snel haar beslissing zal bekend maken.”

“Samen met het management van de ploeg, denken wij voortdurend na en willen wij reageren in het belang van de gezondheids- en werkcondities voor ons renners en staf. Dat houdt onder meer in dat we bijvoorbeeld willen verhinderen dat ze in quarantaine moeten in een vreemd land. We moeten dit in een breder perspectief bekijken dan deze koersen en onze verantwoordelijkheid nemen in het belang van de renners, het personeel en de fans”, aldus teammanager Richard Plugge.

Dat betekent dat Wout van Aert zijn podiumplaats in de Strade Bianche niet zal verdedigen. Voor Tirreno-Adriatico stond de Kempenaar niet op de lijst, hij zou na de Strade op oefenkamp vertrekken naar Girona en vermoedelijk reist hij nu vroeger af richting Spanje.

De klassieker op de grindwegen van Toscane liggen Van Aert nochtans goed: twee jaar geleden debuteerde hij met een derde plek achter Romain Bardet en winnaar Tiesj Benoot. Iedereen herinnert zich wel de beelden van een Van Aert die vol krampen schoot op de steile slotklim op de Via Santa Caterina en na de finish uitgeput zich op de grond liet vallen.

Vorig jaar deed hij dat kunststukje over door opnieuw derde te worden, deze keer achter Jakob Fuglsang en winnaar Julian Alaphilippe.

Ook geen Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire

In een brief aan de UCI en organisator RCS vraagt ook Education First dat het gepardonneerd kan worden voor de drie koersen in Italië (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan - San Remo) zonder een sanctie te krijgen. Als World Tour-ploeg is het in theorie immers verplicht deel te nemen aan World Tour-wedstrijden, een statuut dat alle drie de Italiaanse koersen hebben.

Voor landgenoten Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire zou de afzegging best wat impact hebben op hun voorbereiding richting de drukke Vlaamse periode. Beide renners stonden op de deelnemerslijst van zowel de Strade Bianche als Tirreno-Adriatico.

Ook niet aanwezig aan de start van de Strade in Siena: Team Parkhotel Valkenburg. De Nederlandse vrouwenploeg zegt na overleg met de Nederlandse Overheid af voor de Strade Bianche op 7 maart. Ook aan de Trofeo Alfredo Binda - op 22 maart - doet het niet mee.

Mitchelton-Scott schrapt acht koersen, ook Parijs-Nice

Het Australische Mitchelton-Scott gaat nog een stap verder: het team houdt houdt zijn mannen- en vrouwenteam weg van alle koersen tot 22 maart. Ze geven dus forfait voor Strade Bianche (mannen en vrouwen); GP Industria (mannen); Parijs-Nice (mannen); Tirreno-Adriatico (mannen); Ronde van Drenthe (vrouwen); Danilith Nokere Koerse (vrouwen); Milaan-Sanremo (mannen); Trofeo Alfredo Binda (vrouwen).

“Wij als team moeten onze renners en staff beschermen, dat is onze plicht? Wij hebben geen controle over de maatregelen die de organisatoren nemen met betrekking tot coronavirus. Constant reizen verhoogt de kans op gezondheidsproblemen en mogelijke quarantaine. We willen ook het nationale en internationale gezondheidssysteem niet overbelasten door mogelijke ziekte of blessures van onze renners.”

Een bijkomend probleem voor Mitchelton-Scott is dat hun service-course, de opslagplaats van fietsen en materiaal, in Noord-Italië is gesitueerd.

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten, vorig jaar winnares van de Strade Bianche voor vrouwen, begrijpt de beslissing: “Ik ben triestig want ik keek uit naar de komende wedstrijden. Het is een moeilijke beslissing maar gezondheid boven alles.”