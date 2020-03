De Block wil mondmaskers in België produceren, sector reageert: ‘Vrijwel onmogelijk’

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China heerst er wereldwijd een tekort aan beschermende mondmaskers. Minister De Block (Open VLD) zei vandaag dat er bekeken wordt of België die maskers kan maken. De sector reageert nu. ‘Er is hier geen infrastructuur.’

De verschillende regeringen willen samen met de textielsector bekijken of het mogelijk is om op korte termijn medische mondmaskers te produceren voor de Belgische markt. Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) na afloop van het Overlegcomité van vanochtend. De Block noemde het tekort een ‘wereldwijd probleem’ en zei dat wachten geen optie meer was.

Centexbel, het onderzoekscentrum naar textieltechnologie, zegt dat het vrijwel onmogelijk is dat België op korte termijn medische mondmaskers kan maken. ‘Op dit moment is dat geen optie’, zegt Marc Croes, specialist bij Centexbel. België heeft er niet het geschikte materiaal voor. ‘Daarvoor heb je speciaal ontworpen machines nodig. Hier is de nodige infrastructuur niet.’

Volgens de expert is de beste oplossing op dit moment om nog mondmaskers in te voeren van landen die het nog kunnen leveren, bijvoorbeeld uit Azië.