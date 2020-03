Cristiano Ronaldo traint opnieuw bij Juventus na bezoek aan zieke moeder

Cristiano Ronaldo stond woensdag terug op het trainingsveld bij de Italiaanse landskampioen Juventus nadat hij dinsdag naar zijn geboorteplaats Funchal op het Portugese eiland Madeira was teruggekeerd om zijn zieke moeder bij te staan.

De 65-jarige Dolores Aveiro werd dinsdag opgenomen in een ziekenhuis in Funchal nadat ze een beroerte had gekregen. Haar toestand is intussen stabiel.

Voor Juventus stond er woensdagavond de Bekerwedstrijd tegen AC Milan op het programma. Dat duel werd echter uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus in het land.