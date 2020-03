Tom Boonen op een fiets, waar hebben we dat nog gezien?

Tom Boonen gaat de wereld rond met zijn fiets, Pano duikt in de ‘verborgen Instagram-communities’ en Ruben Van Gucht heeft het over koers.

1 PANO

Eén 21.20-21.55 uur

Pano is terug, en wel met een nieuw seizoen. Van wal wordt gestoken met een reportage over ‘verborgen Instagram-communities’ waar jongeren hun donkerste gedachten delen en verstrikt raken in hun emoties. We hebben een donkerblauw vermoeden dat de website en het telefoonnummer van de zelfmoordlijn in beeld zullen komen.

2 TOM FIETST

Eén 20.40-21.20 uur

Tom Boonen is terug, en wel met een tv-programma. Boonen maakt in verschillende landen kennis met mensen die de fiets gebruiken om de wereld een beetje beter te maken. Van wal wordt gestoken in Denemarken, waar Boonen drie dagen bejaarden vervoert in een riksja. Waarom in een riksja? Omdat de achterbank van zijn Ferrari te krap is.

3 EXTRA TIME KOERS

Canvas 21.20-22.20 uur

Ruben Van Gucht is terug, en wel zonder Jacques Vermeire. Hij presenteert weer zeven weken lang een talkshow over zijn geliefde koers. Van wal wordt gestoken met de eerste aflevering.

4 TERZAKE

Canvas 20.30- 21.00 uur

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) licht in de studio de klimaatplannen van de Vlaamse regering toe. Amerikakenner Paul Verhagen heeft het over de comeback van Joe Biden als Democratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

5 DE AFSPRAAK

Canvas 20.30 - 21.15 uur

De Standaard-journaliste Ine Roox heeft het over de race naar het Witte Huis, Zuhal Demir legt het Vlaamse klimaatplan uit, en hoogleraar sociologie aan de VUB Mark Elchardus heeft het over de vluchtelingenkwestie aan de Turks-Griekse grens en de Turkijedeal.