BOIC adviseert Belgische olympische atleten en federaties over coronavirus

Een afgelasting van de Olympische Spelen in Tokio vanwege het coronavirus is voorlopig niet aan de orde, maar toch is het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) waakzaam. Alle atleten van Team Belgium kregen gezondheidsadviezen en aanbevelingen die ze moeten opvolgen, en ook de sportfederaties zijn gebrieft.

Minder dan vijf maanden voor de start van de Spelen, op 24 juli, worden in steeds meer landen sportcompetities afgelast. In Japan, gastland voor de Spelen, ligt bijvoorbeeld de nationale voetbalcompetitie stil. De Olympische Spelen gaan voorlopig wel gewoon door al liet Seiko Hashimoto, de Japanse minister bevoegd voor het evenement, dinsdag optekenen dat de Spelen mogelijk worden uitgesteld naar later op het jaar.

“Het BOIC en zijn medische dienst in het bijzonder, volgen met grote aandacht de impact van de verspreiding van het coronavirus. Wij blijven in nauw contact met de betrokken autoriteiten om zo goed mogelijk in te spelen op de huidige ontwikkeling van deze epidemie. Onze belangrijkste bekommernis in deze, zijn uiteraard de atleten en hun begeleiding”, zegt Johan Bellemans, het hoofd van de medische staf van het BOIC.

Via het Panega Sports-platform werden naar alle atleten van Team Belgium de medische informatie en gezondheidsadviezen ten gevolge van de huidige uitbraak van het coronavirus en de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gecommuniceerd. Ook organiseerde het BOIC dinsdag een vergadering met de technische directeuren van de sportfederaties tijdens dewelke deze materie werd besproken.