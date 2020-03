Het Franse modehuis Louis Vuitton mocht dinsdagavond de Parijse modeweek afsluiten en deed dat met een indrukwekkend defilé. De modellen liepen er op de gezangen van een tweehonderd-koppig koor dat in oude kostuums gekleed was.

Creatief directeur Nicolas Ghesquière mocht in het Louvre de Parijse modeweek afsluiten en deed dat in stijl. Achter de modellen en de catwalk bevond zich een groot balkon waarop tweehonderd barokke zangers waren geposteerd, allen uitgedost in kostuums die dateren uit de periode van de vijftiende eeuw tot 1950. De ontwerper werkte daarvoor samen met Milena Canonero. Zij was de vaste kostuumontwerpster van regisseur Stanley Kubrick en won meerdere Oscars voor haar werk.

Ghesquière wou zo een clash creëren tussen de nieuwe creaties uit het heden op de catwalk en diegene op de achtergrond uit het verleden. En het heden ziet er in de wereld van de ontwerper best eclectisch uit, want hij stuurde modellen de arena in met bolero’s van stierenvechters, overalls en motorpakken. Hoe het ook zij, Louis Vuitton maakte indruk op de laatste dag van de modeweek en tekende voor een spectaculaire afsluiter.