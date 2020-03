Greta Thunberg teleurgesteld in Europese klimaatwet: ‘Lege woorden’

De nieuwe Europese klimaatwet is een ‘capitulatie’ voor de uitdaging die de opwarming van de aarde vormt. Het voornemen om tegen 2050 tot een klimaatneutraal Europa te komen, is niet meer dan een schijnoplossing. Dat zeggen verschillende klimaatactivisten, onder wie Greta Thunberg, woensdag in een brief aan de Commissie.

De Europese Commissie stelt vandaag de klimaatwet voor die de doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050 bindend moet maken voor de lidstaten. Het moet het 'kroonjuweel’ worden van de Green Deal waarmee Ursula von der Leyen de EU op de kaart wil zetten als de wereldwijde voorloper in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Maar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en 33 andere jonge klimaatactivisten - onder wie ook de Belgen Adélaïde Charlier, Anuna De Wever en Julie Schümmer - hebben in een open brief al laten weten wat ze van de klimaatwet denken. En dat is niet veel goeds. Een klimaatwet die niet strikt gebaseerd is op wetenschappelijke feiten en de belangen van arm en rijk niet gelijk behartigt, doet meer kwaad dan goed, klinkt het in de open brief.

Essentieel is dat er nog slechts 340 gigaton koolstofdioxide in de atmosfeer mag terechtkomen als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graad. Dat is het zogenaamde globale CO2-budget. Gaan we gewoon door zoals nu, dan bereiken we dat punt in acht jaar. Drastische maatregelen dringen zich dus op.

Het CO2-budget wordt volledig genegeerd, klinkt het nog. ‘Dat moet deze minuut nog veranderen.’ Zich concentreren op 2050 als richtpunt, komt neer op opgeven. ‘We hebben niet alleen doelstellingen nodig voor 2030 of 2050’, schrijven de activisten. ‘We hebben ze vooral nodig voor 2020 en iedere maand, ieder jaar dat er nu aankomt.’

'Je kan geen deals maken met fysica'

Thunberg, die woensdag is afgezakt naar Brussel voor de voorstelling, kwam de parlementsleden van de milieucommissie van het Europees Parlement alvast persoonlijk toelichting geven bij die open brief. 'Jullie zeiden dat de klimaatopwarming een existentiële bedreiging vormt, nu moeten jullie bewijzen dat jullie het menen', zei Thunberg.

'We zullen pas tevreden zijn met een wetenschappelijk ondersteunde oplossing die ons de beste kansen biedt om de leefomstandigeden te beschermen voor mensen en het leven op aarde zoals we die vandaag kennen. Al de rest is niet meer dan een capitulatie. Deze klimaatwet is capitulatie, want de natuur onderhandelt niet. Je kan geen deals maken met fysica. We zullen niet toelaten dat jullie capituleren als het over onze toekomst gaat', aldus Thunberg. Na afloop ging ze in discussie met de parlementsleden.

Thunberg blijft nog even in Brussel. Vrijdag zal ze samen met de Europese vertegenwoordigers van onder meer Fridays for Future en Youth for Climate een staking houden voor het klimaat.