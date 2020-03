De Werregarenstraat in Gent, beter bekend als 'het graffitistraatje', werd woensdag in het wit gekalkt. Dit in opdracht van Universiteit Gent om het nieuwe universiteitsmuseum (het GUM) aan te kondigen én een bijzonder boek voor te stellen: 'Welkom in het hoofd van de wetenschapper'. Zowel het museum als het boek draaien rond de kracht van het blanco blad, van daaruit komen wetenschappers op antwoorden, of juist niet.