Tien nieuwe coronabesmettingen in België, 23 in totaal

De FOD Volksgezondheid heeft sinds dinsdagochtend tien nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld in ons land. Daarmee komt het totaal officieel op twintig te staan.

Negen van de tien covid-19-patiënten kwamen terug van een vakantie in Noord-Italië. Zij ontwikkelden een bovenste luchtweginfectie met relatief milde griepachtige symptomen, en blijven in thuisisolatie.

Eén patiënt ontwikkelde een meer ernstige longontsteking en werd daarom opgenomen in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Deze patiënt had zelf niet gereisd, maar uit grondig onderzoek naar zijn contacten bleek dat hij hier in België contact heeft gehad met een Covid-19-patiënt die een reis naar Venetië had gemaakt.

Het totaal aantal gedetecteerde besmettingen in België is momenteel 23. De FOD Volskgezondheid verwachten dat dit aantal verder zal blijven stijgen.

Over enkele van de tien ‘nieuwe’ besmettingen doken gisteren al berichten op in de media. Gisteravond stond de teller op vijftien.