Zoon Woody Allen breekt met uitgeverij die memoires van zijn vader publiceert

Dat Hachette toch de memoires van Woody Allen gaat uitgeven, valt zwaar bij diens zoon Ronan Farrow, die nu breekt met de uitgever van zijn boek ‘Catch and kill’. ‘De beslissing toont een gebrek aan ethiek en compassie voor slachtoffers van seksueel misbruik.’

Woody Allen vond lange tijd geen uitgeverij die zijn memoires wenste te publiceren, nadat hij in 2018 (opnieuw) werd beschuldigd van seksueel misbruik door Dylan Farrow, zijn geadopteerde dochter met Mia Farrow. Maandag kondigde de Franse uitgeversgroep Hachette - dat eerder zou bedankt hebben voor het aanbod - dan toch aan dat Apropos of nothing op 7 april bij hen zal verschijnen.

Een opmerkelijke keuze van de uitgeverij, want zij publiceerden in oktober ook al het boek Catch and kill, geschreven door Allens adoptiezoon Ronan Farrow. In dat boek legt hij bloot hoe Harvey Weinstein te werk ging om zijn slachtoffers het zwijgen op te leggen. Twee jaar eerder had Farrow voor The New Yorker een stuk geschreven over het systeem van misbruik van vrouwen in Hollywood.

Dat artikel, dat werd bekroond met een Pulitzer Prize, was ook deels ingegeven door zijn eigen ervaringen met het thema, via zijn zus. Dylan beschuldigt Allen er sinds 1992 van haar als kind misbruikt te hebben. Ronan koos haar kant. Hij heeft nu dan ook besloten om de samenwerking met Hachette op te zeggen, zo schrijft hij op Twitter.

Geen factcheck

‘Ik was teleurgesteld dat ik via een persbericht moest vernemen dat Hachette, mijn uitgever, de rechten verkregen heeft op de memoires van Woody Allen, nadat andere grote uitgeverijen daarvoor hadden bedankt, én die beslissing verbogen heeft gehouden voor mij en voor hun eigen werknemers terwijl we aan Catch and kill werkten, een boek over hoe machtige mannen, zoals Woody Allen, geen verantwoordelijkheid nemen voor seksueel misbruik’, aldus Farrow.

Bovendien klaagt hij aan dat Hachette de memoires - die zowel over het professionele als privéleven van Allen gaan - niet heeft laten factchecken aangezien zijn zus nooit werd gecontacteerd ‘om te antwoorden op de ontkenning of misrepresentatie van het seksueel misbruik door Allen’. Die beslissing is volgens Farrow niet alleen ongelooflijk onprofessioneel, maar ‘toont ook een gebrek aan ethiek en compassie voor slachtoffers van seksueel misbruik’.

Dylan had ook al zelf gereageerd op de aankondiging van Hachette, en noemde het ‘een enorm verraad van mijn broer, op wiens moedige verslaggeving Hachette gekapitaliseerd heeft’. Dat ze niet werd gecontacteerd door factcheckers is volgens haar ‘opnieuw een voorbeeld van het diepe voorrecht dat geld, macht en bekendheid bieden’.

Allen heeft het misbruik altijd ontkend. Volgens hem zou Mia Farrow de kinderen tegen hem hebben opgezet omdat ze had ontdekt dat hij een affaire had met haar (meerderjarige) adoptiedochter Soon-Yi, Allens huidige vrouw. Op de achtergrond speelde een strijd om het hoederecht.

Aparte tak

Michael Pietsch, ceo van Hachette, zei aan The New York Times dat de memoires van Allen worden gepubliceerd door Grand Central, een aparte tak van het uitgeversbedrijf dan diegene waar de publicatie van Catch and kill werd voorbereid. ‘We laten niet toe dat het publicatieschema tussen twee boeken elkaar kan tegenspreken’, aldus Pietsch.

De krant deelde ook een aantal e-mails tussen Ronan Farrow en Pietsch, waarin Farrow hem verwijt dat de editoriale onafhankelijkheid tussen de verschillende uitgeverstakken hem niet ontheft van enige morele verplichtingen als de uitgever van Catch and kill. ‘Beeld je eens in dat het om jouw zus zou gaan’, schreef Farrow.