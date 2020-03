Sihame El Kaouakibi, Vlaams Parlementslid voor Open VLD, klaagt in een video op sociale media het dagelijkse seksisme en racisme aan waar vrouwen die op de voorgrond treden, mee te maken krijgen.

‘Ongelooflijke leeghoofdige flamoes’, ‘aandachtshoer’, ‘lomp achterlijk wicht’, ‘onnozele trien’, 'moslimhoer', 'zandneger' en ‘wandelende baarmoeder’ zijn slechts enkele van de seksistische en racistische reacties die El Kaouakibi kreeg op een video die ze twee dagen geleden postte, met tien ideeën voor een betere toekomst. Niet alleen voor haar zijn zulke reacties dagelijkse kost, daarom publiceerde ze een nieuwe video om dit aan te kaarten, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart.

'In de hele wereld wordt op dat moment gehamerd op het belang van vrouwenrechten. Maar ook hier in Vlaanderen en België, waar we ons vaak op de borst kloppen dat we voorlopers zijn, is de dagelijkse behandeling van vrouwen nog altijd een probleem', klinkt het in een persbericht. De Open VLD-politica roept daarom iedereen op 'om minder te zwijgen, om op te komen voor anderen wanneer we iets zien dat niet kan, om met de stille meerderheid luider te zijn dan de mondige minderheid die deze vreselijke opmerkingen online en offline de wereld instuurt'.

In februari verscheen een feministische video van ‘Girls Girls Girls magazine’ met Cynthia Nixon, waarin wordt aangetoond met welke druk vrouwen elke dag moeten kunnen omgaan, gaat viraal.