Voetbalclub Ajax komt met corona-advies voor bekerwedstrijd: ‘Geen lichamelijk contact en afstand houden’

De clubleiding van het Nederlandse Ajax heeft medewerkers extra maatregelen opgelegd om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt binnen de voetbalclub. Benieuwd hoe de spelers, die vanavond de halve finale van de beker spelen tegen FC Utrecht, ‘direct lichamelijk contact’ gaan vermijden.

Op het directieoverleg van de Amsterdamse voetbalclub Ajax werd woensdagochtend extra aandacht besteed aan het nieuwe coronavirus. ‘En dan met name aan de preventieve maatregelen die we bij Ajax kunnen treffen’, staat te lezen in een interne mededeling waaorver De Telegraaf bericht.

’Hoest en nies in je elleboog, was je handen regelmatig met zeep, gebruik desinfecterende middelen, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg en voorkom direct lichamelijk contact en houd voldoende afstand van elkaar’, luidt het advies alle medewerkers.

Of de spelers van Ajax de memo hebben gekregen, is niet duidelijk. Zij spelen vanavond de halve finale van de beker tegen FC Utrecht. Handenschudden zal er voor de match sowieso niet bij zijn. Ook tegenstander Utrecht besliste eerder namelijk al om daar in het licht van de corona-uitbraak tijdelijk mee te stoppen.