Kerremans: ‘Biden zit opnieuw zeer competitief in deze race’

‘De zege van Joe Biden in Massachusetts is een verrassing’, reageert Bart Kerremans (KU Leuven). ‘Daarnaast is er duidelijk geen sprake van een Bloomberg-effect, en weten we nu wel zeker dat de opgave van de centrumkandidaten Amy Klobuchar en Pete Buttigieg juist op tijd kwam voor Biden. Die zit sinds deze Super Tuesday opnieuw zeer competitief in de race.’

Vóór deze razend belangrijke Super Tuesday was één van de belangrijkste doelstellingen van Joe Biden om te voorkomen dat de progressieve kandidaat Bernie Sanders zo sterk zou uitlopen, dat zijn voorsprong niet meer overbrugbaar zou zijn. Het is nog vroeg dag, maar door Bidens goede resultaat in meerdere staten kunnen we alvast voorzichtig concluderen dat die doelstelling is gehaald.

‘Het lijkt inderdaad in die richting te gaan’, reageert Bart Kerremans, hoogleraar aan de KU Leuven, ‘al zijn de resultaten uit Texas nog niet volledig bekend, en lijkt het daar wat gelijk op te gaan. Ook van Californië, waar maar liefst 415 gedelegeerden worden verdeeld, kennen we het resultaat nog niet.’

Wat zijn volgens u de belangrijkste voorlopige conclusies van deze Super Tuesday?

‘Dat Joe Biden de staat Massachusetts binnenhaalt, vind ik een verrassing. Die staat had Bernie Sanders toch moeten kunnen winnen. Bidens zege in Virginia was wel voorspeld, en we zagen ook de in laatste peilingen dat zijn voorsprong op Sanders nog uitliep.’

‘Een tweede belangrijke vaststelling is dat Michael Bloomberg deze Super Tuesday heeft gemist. Ik had er vooraf rekening mee gehouden dat dit wel kon gebeuren, maar er bleek geen sprake van een Bloomberg-effect.’

‘Daarbij is nu duidelijk geworden dat de opgave van de centrumkandidaten Amy Klobuchar en Pete Buttigieg net op tijd is gekomen voor de campagne van Joe Biden, en in diens voordeel speelt. Hun achterban stemt stevig voor Biden, die uiteraard al zeer goed lag bij de Afro-Amerikaanse kiezers, maar nu ook bij blanke Amerikanen scoort. Bij latino’s heeft Biden het wel nog moeilijker.’

Verwacht u dat Bloomberg en Elizabeth Warren nu snel uit de race stappen?

‘Als ik in hun schoenen zou staan wel, ja. Elizabeth Warren had natuurlijk al eerder kunnen stoppen.’

Sanders zal volgens verwachting zeer goed scoren in het erg progressieve Californië. Tegelijk is dat toch ook wat sterk van hem wordt verwacht? Na Super Tuesday zijn er geen echt uitgesproken progressieve staten meer waarin hij tijdens de voorverkiezingen zo sterk kan scoren?

‘Na deze Super Tuesday volgen nog zeer belangrijke voorverkiezingen in Michigan en in Florida. Die primaries zullen voor Sanders inderdaad niet makkelijk zijn. Maar we moeten voorzichtig blijven voor we al suggereren dat de ideologische strekking van die staten in het voordeel van Joe Biden zou spelen. Dat is te vroeg dag. Eerst bleek Pete Buttigieg de revelatie van deze Democratische voorverkiezingsrace. Daarna werd Bernie Sanders de grote favoriet. Laten we nu goed oppassen voordat we weer in een andere richting zwenken, en al te snel gaan roepen dat de kandidaat bij de Democraten Joe Biden wordt.’

‘Die heeft sowieso een zeer goede dag gehad. De winst in Massachusetts is opvallend, daarnaast speelt de opgave van Buttigieg en Klobuchar duidelijk in zijn voordeel, en blijkt Bloomberg in het centrum voor Joe Biden echt geen concurrent. Al die factoren zijn uiterst positief voor Biden, die sinds vandaag weer zeer competitief in de race staat.’

‘Maar die race wordt wel degelijk door twee mannen gelopen. Bernie Sanders staat er zeker ook nog.’