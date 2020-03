Crowdfunding voor W817-film

Er komt een film van ‘W817’. Misschien. Als voldoende mensen, vijftigduizend om precies te zijn, er de volgende maand al een kaartje voor kopen.

Het was een verrassende boodschap, vanochtend op radiozender MNM. De cast van W817, de Ketnet-reeks die furore maakte tussen 1999 en 2003 en tot op vandaag wordt herhaald, kwam vertellen dat de reeks een vervolg krijgt op het grote scherm. Voorwaarde: 50.000 mensen moeten tussen 4 maart en 4 april een ticket kopen van vijftien euro bij Kinepolis.

Als dat aantal niet wordt gehaald, dan komt de film er niet en krijgt iedereen zijn geld terug. Een soort crowdfunding dus, met als beloning de kans om als enige, samen met 49.999 anderen, de film in de bioscoop te zien, tussen 2 en 11 oktober. Het is dus zaak er tijdig bij te zijn: de 50.001ste koper krijgt geen ticket, op is op.

Een vreemd concept, maar het idee voor de film is er dan ook op een vreemde manier gekomen. Het groeide vanuit de cast en de scenaristen zelf, omdat ze vorig jaar na ‘Throwback Thursday’ in het Sportpaleis overspoeld werden met vragen van fans. W817 bleek toen dé smaakmaker van dat Ketnet-muziekfeest, en drie generaties fans smeekten om meer.

De VRT had er oren naar, productiehuis Eyeworks ook er werd nog steun gevonden bij onder meer Screen Vlaanderen en de taxshelter voor filmfinanciering. Het scenario van Bram Renders en Bart Vaessen is klaar, productiehuis Eyeworks, regisseur Pietje Horsten en de cast hebben hun agenda’s vrijgemaakt, maar om de film te kunnen maken, ontbreken nog enkele honderdduizenden euro’s. Vandaar de opmerkelijke crowdfundingactie.

Als de film er komt – het tegendeel zou ons verbazen – dan zal die 8eraf heten en zich twintig jaar na de reeks afspelen, met de voltallige cast van toen (onder meer Jenne Decleir, Kader Gürbüz en Danny Timmermans). De personages zien elkaar voor het eerst in al die jaren terug op het huwelijksfeest van Carlo, het personage van Decleir.