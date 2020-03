Ebola-epidemie in Congo lijkt voorlopig voorbij

De laatste patiënt in Congo die werd behandeld voor ebola, heeft dinsdag het ziekenhuis verlaten, zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. Zo lijkt een einde gekomen aan de negentien maanden durende epidemie.

Semida Masika, de voorlopig laatste ebolapatiënt, is dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis van Beni, in het oosten van Congo. Het personeel zong, danste en maakte muziek terwijl ze het ziekenhuis verliet. Er is dan ook veel reden tot vieren, want er zijn voorlopig ook geen nieuwe gevallen van ebola gemeld, voor het eerst sinds de epidemie in augustus 2018 uitbrak.

Sinds de start van de uitbraak hebben meer dan 3.300 mensen in Congo ebola opgelopen. Het virus eiste al meer dan 2.200 mensenlevens. In april 2019 bereikte de epidemie een piek, met ongeveer 120 nieuwe gevallen per week.

Nu er geen sprake meer is van nieuwe ebolapatiënten, lijkt het einde van de epidemie nabij, maar de WHO benadrukt dat het risico op nieuwe uitbraken aanwezig blijft.

Ook andere Afrikaanse landen blijven een risicogebied voor ebola door een combinatie van een gebrekkig gezondheidssysteem, een laag vertrouwen bij de bevolking in de overheid en de westerse geneeskunde, en begrafenisrituelen waarbij het dodelijke virus verder verspreid wordt.