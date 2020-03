Sanders: ‘We hebben de beste papieren om Trump te verslaan'

In hun eerste reacties op de uitslagen zijn zowel Joe Biden als Bernie Sanders erg enthousiast. Zelfs Bloomberg is optimistisch.

De stemmen worden nog volop geteld, maar uit exitpolls blijkt nu al dat Biden de grootste is in minstens acht van de veertien staten waar afgelopen nacht werd gestemd. Dat zijn onder meer Tennessee, Oklahoma, Alabama, North Carolina en Virginia.

‘Amper enkele dagen geleden werd onze campagne nog doodverklaard’, zei Biden tegen aanhangers op een bijeenkomst in Los Angeles. ‘Ik kan u echter bevestigen dat we springlevend zijn.’

Sanders strijkt vermoedelijk wel de winst op in de staat Californië, die met zijn 415 gedelegeerden de hoofdprijs van deze verkiezingsdag is. Hoeveel gedelegeerden hem dat zal opleveren, is echter nog onduidelijk. In sommige steden in de staat wordt zelfs nog gestemd. Ook thuisstaat Vermont, Utah en Colorado gingen naar Sanders. ‘We gaan deze campagne winnen. Het volk begrijpt ons. We hebben de beste papieren om Trump te verslaan’, zei Sanders tegen aanhangers in Vermont. ‘Ik weet niet wat er vanavond nog allemaal kan gebeuren. Het gaat goed in Texas. We hebben Colorado al gewonnen. En ik ben voorzichtig optimistisch dat we ook Californië kunnen binnenhalen.’

De verliezers

Veel minder goed verliep het voor multimiljardair Mike Bloomberg en senator Elizabeth Warren. Bloomberg pompte meer dan een half miljard in zijn kiescampagne en overspoelde het land met advertenties, maar wist voorlopig enkel in het piepkleine Amerikaans-Samoa een handvol gedelegeerden binnen te halen. ‘Het maakt niet uit hoeveel gedelegeerden we vanavond binnenhalen, nu al hebben we iets gedaan waarvan niemand dacht dat het mogelijk was’, zei Bloomberg daarover in een korte speech voor zijn aanhangers in Florida - een staat waar afgelopen nacht nota bene niet werd gestemd.

Het campagneteam van Bloomberg gaf daarna toe dat er de komende uren flink zal worden nagedacht of het wel zin heeft de campagne voort te zetten.

Ook Warren heeft voldoende stof tot nadenken. Zij haalde niet eens de winst binnen in haar thuisstaat Massachusetts.