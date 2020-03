Bondscoach Roberto Martinez vreest niet voor EK zonder Eden Hazard: “Hoeven ons niet ongerust te maken”

Roberto Martinez vreest momenteel niet dat hij tijdens het EK van komende zomer zijn sterspeler Eden Hazard zal moeten missen, ondanks het feit dat de recordtransfer van Real Madrid donderdag in het Amerikaanse Dallas geopereerd wordt aan zijn enkel. “Momenteel hoeven we ons niet ongerust te maken”, verzekerde de bondscoach dinsdag in Amsterdam na de loting voor de Nations League.

“Ik heb Eden gezien en hij was zoals altijd heel positief”, ging Martinez verder. “Ik heb er vertrouwen in. Ik denk dat zijn herstel goed zal verlopen en dat hij zelfs voor het EK nog voor Real zal kunnen spelen. Ongerust ben ik dus niet. Als de operatie goed verloopt, zal hij snel terug op het veld staan en zal hij met Real nog voor de prijzen kunnen spelen. Ik kan me geen toernooi voorstellen zonder Eden.”

Ook over de geplande stage van eind deze maand in Qatar lijkt de bondscoach zich niet al te veel zorgen te maken, ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, dat afgelopen weekend ook in de golfstaat is opgedoken. Daardoor werd reeds de Grote Prijs MotoGP van Qatar geannuleerd, al heeft dat eerder te maken met reisbeperkingen voor personen uit Italië of andere zwaar getroffen landen. In totaal zijn er in Qatar acht besmettingen vastgesteld. “We zullen zeker geen enkel risico nemen en we volgen de situatie dan ook op de voet op. Maar we hebben reeds heel positieve gesprekken gevoerd met de Qatarese federatie en momenteel hoeven we de stage niet in vraag te stellen.”

Tijdens die lucratieve stage in Qatar staan er voor de Rode Duivels twee oefeninterlands op het programma, tegen Europees kampioen Portugal (27 maart) en Zwitserland (30 maart).