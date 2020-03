‘Iedereen op corona testen? Dat kunnen we niet aan’

Eerder deze week pleitte professor Herman Goossens (UZ Antwerpen) nog voor veel breder testen. Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk coronacomité, antwoordt: Als je 100 procent zekerheid wilt, test je iedereen, ook degenen zonder symptomen. Maar we zoeken een tussenoplossing.’

Veruit de meeste covid-19-patiënten in ons land zijn terugkeerders uit ‘risicogebied’. De huidige criteria voor de testen op het nieuwe virus sluiten ook gevallen uit zonder een duidelijke link met risicogebied of een bevestigd geval. Eerder deze week pleitte professor Herman Goossens (UZ Antwerpen) nog voor veel breder testen (DS 2 maart). Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk coronacomité, dat de procedures voor artsen uitwerkt, legt de spagaat tussen ideaal en realiteit uit.

Waarom wordt er nu niet veel breder getest om de verspreiding grondig in kaart te brengen?

‘Het probleem is niet zozeer de beperkte capaciteit van de labs. In België kunnen ze samen duizenden tests per dag aan. Het probleem zit veeleer in de stap die eraan voorafgaat. Iemand moet de stalen bij de mensen afnemen. Maar veel huisartsen hebben niet de juiste beschermingskledij door de tekorten aan mondmaskers. Ze sturen de patiënten dan voor testen door naar de spoeddiensten, die door een grote toename onder druk zouden komen.’

Waarom niet al alle personen met griepsymptomen op het sars-CoV-2-virus te testen?

‘In een gemiddeld griepseizoen zijn er 500.000 consultaties met griepsymptomen per acht weken (of ruim 8.900 per dag, red.). Het zullen er nu minder zijn, maar het blijven zeer veel.’ ‘Bovendien is de vraag: wat is de meerwaarde van al die testen? Als iemand milde symptomen heeft, verandert er niets aan de behandeling.’

Dat spreekt toch het mantra tegen dat álle gevallen opgespoord en ingedijkt moeten worden?

‘Om een paar extra gevallen te vinden, moet je enorm veel extra testen uitvoeren. Dus zeggen we: er moet al een redelijk vermoeden zijn dat de patiënt besmet is.’

Kan er dan ooit wel een patiënt opgespoord worden die geen overduidelijke link met het virus heeft?

‘Ja. Als een patiënt met een ernstige virale longontsteking in het ziekenhuis ligt en waarbij de ziekte niét door de griep is veroorzaakt, wordt er op corona getest.’

‘Ik verwacht ook wel dat huisartsen meer en meer testen zullen voorschrijven voor patiënten die geen duidelijke link met een risicogebied of een bevestigd geval hebben. Artsen hebben die vrijheid en zo’n test zal niet worden tegengehouden door het lab. Mogelijk is de factuur dan wel voor de patiënt.’