Luis Figo rekent Rode Duivels niet tot topfavorieten voor EK: “Al is het niet onmogelijk”

De Portugese ex-voetballer Luis Figo leidde dinsdag de loting voor de Nations League. Hij koppelde de Rode Duivels aan Engeland, Denemarken en IJsland. Al denkt hij niet dat België deze zomer Europees kampioen wordt.

Heel wat vroegere vedetten van het internationale voetbal waren dinsdagavond naar de Nederlandse hoofdstad Amsterdam afgezakt, waar in de Beurs van Berlage de loting voor de tweede editie van de Nations League gehouden werd.

Uiteindelijk was het Luis Figo die de landen van de A-divisie uit de trommel mocht halen en België indeelde in een groep met Engeland, Denemarken en IJsland. Opvallend was dat Figo België niet tot de topfavorieten rekent voor het EK. Volgens de Portugese Gouden Bal-winnaar zijn dat Spanje, Frankrijk, Portugal, Duitsland en Engeland. “Ik zeg niet dat het voor België onmogelijk is. Ze zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd een groot toernooi te winnen, maar het ontbreekt hen zeker niet aan talent”, verklaarde hij voor de start van de loting.

Een ander verhaal weerklonk bij Rafael van der Vaart en de Zwitser Philippe Senderos. “België is zeker een van de favorieten”, vertelde Van der Vaart. “Het is nu of nooit. Ze hebben al mooie toernooien gespeeld, nu is het moment aangebroken om te oogsten.”

Ook Senderos is ervan overtuigd dat België het EK kan winnen. “Zelfs zonder Eden Hazard behoren ze tot de favorieten. Ze zijn in staat om in elk toernooi voor de eindzege te spelen.”