Adnan Custovic nieuwe coach KV Oostende, Franck Berrier wordt assistent

Adnan Custovic wordt de opvolger van Dennis van Wijk als trainer bij KV Oostende. Hij brengt ex-speler Franck Berrier mee als assistent.

Na het ontslag van Dennis van Wijk stelde voorzitter Frank Dierckens dinsdag Adnan Custovic voor als hoofdtrainer. Woensdag leidt de Bosnische Belg al zijn eerste training. Voor Custovic is het een terugkeer naar KV Oostende nadat hij er eerder al drie seizoenen actief was. Eerst als assistent van Yves Vanderhaeghe, na diens ontslag nam hij over als hoofdtrainer. Hij loodste KVO toen van een laatste plaats naar de middenmoot.

‘Ik ben heel blij om hier terug te keren’, aldus Adnan Custovic op de website van KV Oostende. ‘Ik heb me altijd goed gevoeld in Oostende en de band met de spelers, de omkadering, het personeel en de fans was ook altijd opperbest. Het deed me pijn om KVO onderin te zien staan, maar ik zal mijn uiterste best doen om de komende twee wedstrijden tot een goed einde te brengen.’

Snel schakelen

Voorzitter Frank Dierckens is alvast opgetogen met zijn keuze. ‘Zaterdag wacht ons een belangrijke wedstrijd dus we moesten snel schakelen. Aanvankelijk bekeken we de opties om een interne oplossing te zoeken, maar om verscheidene redenen was dat niet zo evident. Dus de keuze viel al snel op een externe man en dan was het belangrijk dat die persoon én de competitie kent én de spelersgroep kan inschatten. Dan kwamen we logischerwijs bij Custovic uit. Bovendien werkte Adnan eerder al samen met verscheidene van onze spelers. De spelers die nog met hem samen werkten, zijn ook unaniem lovend over zijn aanpak. Als hoofdtrainer loodste hij KVO toen in een moeilijk seizoen naar veilige haven én hij lanceerde terzelfdertijd ook onze jeugdproducten Jelle Bataille en Robbie D’Haese in de eerste ploeg. Ik denk dat hij de geknipte man is om deze job tot een goed einde te brengen. Bovendien brengt hij met ex-speler Franck Berrier ook een oude bekende mee die het huis erg goed kent.’

Foto: Simon Mouton

Franck Berrier beëindigde zijn actieve carrière bij KV Mechelen omwille van hartproblemen. Hij was even scout bij Malinwa en was sinds dit seizoen ook actief als analist voor het Franstalige betaalzender VOO. ‘Door zijn werk als analist is hij de Belgische competitie altijd blijven volgen’, aldus Frank Dierckens. ‘Hij ambieerde echter een functie binnen een club en waar kan hij beter beginnen dan bij de ploeg waar hij toch vijf jaar lang speelde én met een trainer waarmee hij drie jaar samen werkte. Met deze aanstellingen geloof ik er rotsvast in dat we het behoud zullen verwezenlijken. Ik zag vandaag ook een gemotiveerde spelersgroep aan het werk op het oefenveld en ik ben er zeker van dat de supporters hen zaterdag honderd procent zullen steunen. Hopelijk kunnen we na de wedstrijd samen feest vieren.’